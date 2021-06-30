

Турция заинтересована в углублении сотрудничества с Россией.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Анталье.

Чавушоглу напомнил, что лидеры двух стран обозначили цель в доведении товарооборота между Турцией и Россией до отметки в 100 млрд долларов в год.

По его словам, Анкара и Москва готовы двигаться к данному показателю экономического взаимодействия.

Глава турецкой дипломатии также дал высокую оценку решению властей РФ в восстановлении авиасообщения с Турцией. «Мы сделаем все возможное, чтобы российские туристы провели отдых в Турции в соответствии с концепцией «безопасный туризм». Планируем довести турпоток из РФ до допандемического уровня», – сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам РФ, привившимся любой российской вакциной.

Турция поделилась с российской стороной инициативой взаимного признания сертификатов вакцинации, добавил Чавушоглу.

Кроме того, Чавушоглу сообщил, что Анкара и Москва «продолжают сотрудничество по производству российской вакцины «Спутник V».

Глава МИД Турции сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии, Афганистане, Ливии и на Кавказе.

«Диалог между Анкарой и Москвой основан на взаимном уважении. Турция готова к взаимодействию с Россией по Сирии, как в продвижении политического процесса, так и в обеспечении спокойствия на местах», — сказал глава турецкой дипломатии.

Глава турецкой дипломатии отметил значимость беспрепятственного доступа гумопомощи в эту страну, передает «Анадолу».

Турция продолжит предпринимать посильные шаги по поддержке сирийских беженцев, заверил глава дипломатии.

Касаясь ситуации в Ливии, Чавушоглу отметил, что путь к нормализации ситуации в этой стране лежит через вывод наемников.

Политическое единство и территориальная целостность Ливии – вопросы, по которым позиции едины, отметил турецкий министр.

Глава МИД Турции далее прокомментировал начало реализации мегапроекта канал «Стамбул».

По его словам, проект канала «Стамбул» никак не влияет на действие Конвенции Монтрё о статусе проливов, а конвенция не имеет отношения к данному каналу.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия благодарна Турции за готовность принять меры по защите здоровья российских туристов.

«Россияне воспринимают Анталью в качестве привлекательного маршрута отдыха. Мы и далее будем проводить работу по поддержке туризма», — сказал министр.

Лавров сообщил, что очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Россия-Турция пройдет в скором времени в Москве.

Он отметил, что Москва удовлетворена взаимодействием с Анкарой и по вопросам выполнения конвенции Монтрё.

«РФ и Турция также высказались в пользу искоренения терроризма в Сирии и оказания гуманитарной помощи сирийцам», — добавил Лавров.

Minval.az