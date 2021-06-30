В редакцию Minval.az пришло письмо от жителя Баку Самира Исмайлова, построившего маленький дачный домик на участке в деревне Агчай (бывш. Васильевка) в Хачмазском районе.

«Этот участок у нас уже много лет, но строиться решили основательно только в этом году. А так бывали наездами на участке, в основном, от случая к случаю. И возможно, именно поэтому и не замечали того ужаса, который происходит на этой территории», – пишет С. Исмайлов.

«Мы переехали с женой и детьми в новый дом в начале мая, когда жара пока еще не накрыла город. Поначалу все было нормально, но как только наступили жаркие дни – начался самый настоящий ад: дело в том, что на поля, около которых построен наш дом, постоянно вываливаются горы мусора, и кучи эти издают страшное зловоние. Но это еще не самое страшное: от высокой температуры воздуха и не без вмешательства человеческого фактора этот мусор постоянно горит и тлеет, в том числе и пластик. По утрам и среди ночи мы просыпаемся от приступов удушья, дышать совершенно невозможно, даже если включаем кондиционер, едкий дым просачивается в щели и все равно ощущается довольно сильно. Кроме того, огонь с мусорной свалки перекидывается на поля и выжигает их, перекидывается на огороды и далее идет в сторону ореховых зарослей, выжигает деревья. Во время ветра в воздухе помимо запаха гари еще и тучи пепла. Но есть еще один отвратительный момент: на стихийную свалку в полях привозят останки животных, головы и ноги коров, внутренности. Вы сами понимаете, как все эти останки быстро разлагаются под палящим солнцем, и какая вонь при этом распространяется. Кроме того, у нас колодец, воду мы берем из земли. Но так как все токсины, особенно те, которые появляются в результате горения пластика, уходят в землю, то выходит, что и вода у нас тоже непригодна для употребления? Да, мусор, конечно же, иногда вывозят, но это никак не улучшает катастрофическую ситуацию в целом: мусор очень быстро накопляется заново, снова тлеет и горит, огонь несет свои страшные последствия. На все наши письма и запросы в соответствующие структуры нет никакого ответа. И потому мы вынуждены обратиться к журналистам, чтобы они осветили нашу проблему. Возможно, именно после публикации статьи будет хоть какая-то подвижка», – продолжил он.

К письму в редакцию были приложены фото и видео происходящего. Зрелище удручающее, ибо чудесная природа деревни Агчай, достойная кисти Ван Гога (пшеничные поля и тополя на фоне летнего неба), находится сегодня в состоянии крайнего упадка, хотя за порядок должны, а точнее ОБЯЗАНЫ отвечать муниципалитет и глава ИВ Хазмазского района Эльнур Рзаев. Понятно, что деревня – не районный центр и чиновников-управленцев больше заботит внешний вид центральных улиц города Хачмаза, нежели его пригородов. А в Богом забытых местах, как говорится, и так сойдет. Конечно же, главенствующим фактором, из-за которого сложилась столь дикая ситуация, является даже не чиновник, а человек, которому наплевать на природу, на экологию, на окружающих, на чужой труд, на здоровье окружающих.

С другой стороны, возможно, этого безобразия могло не быть, если бы чиновники ИВ принимали меры, облагораживали и заботились не только о тех местах, куда приезжает высшее руководство страны, но и обо всей территории района в целом. Известно, что деревни на территории Хачмаза очень древние, некоторые из них относятся к периоду бронзового века, что является несомненным преимуществом большой ценностью, тем более, если страна делает ставку на развитие туристического бизнеса. Но почему-то вместо процветания наблюдается конкретный упадок, если судить по видео и фото, присланными жалобщиком в редакцию «Минвала».

Мы обратились в министерство экологии, переслали фото- и видеоматериалы. Сотрудники министерства в свою очередь выслали команду для разбирательства на месте. О результатах обещали сообщить в самое ближайшее время.

По словам руководителя пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирады Ибрагимовой, жалоба С. Исмайлова – далеко не первая и не последняя, увы, так как даже несмотря на штрафные санкции, накладываемые министерством в случае халатного отношения к нарушения экологических норм на ИВ и муниципалитеты, ситуация не меняется. А потом со стороны чиновников начинаются жалобы на то, что Минэкологии выписало штраф. Но ведь штрафы просто так не выписываются, значит, не приняли меры, не отреагировали на предупреждения, не сделали выводов.

Кроме того, ежегодно государство выделяет районным ИВ немалые средства – на улучшение уровня жизни и благоустройство района, на строительство инфраструктуры, на решение вопросов мелиорации, и средства эти не должны распространяться только на центр. Но по ходу дела практически каждый район в стране главы ИВ превращают в т.н. «Потемкинские деревни»: оболочка красивая, а внутри конфетка с червями. Неужели так трудно навести порядок на вверенной государством территории? Неужели так сложно выйти из кабинета и отправиться в рабочую поездку с целью ознакомления с проблемными участками? Ведь писем и обращений по этим вопросам немало, наверняка многим людям, проживающим на территории Агчая, не дает спокойно жить развернувшаяся на этой территории экологическая катастрофа. Просто не все люди имеют привычку обращаться в СМИ, а пытаются либо решать проблему на месте, либо просто в бессилии опускают руки, сживаясь с ситуацией ценой своего здоровья. И здоровья своих детей, кстати.

«Минвал» следит за развитием событий, в частности ждет отчета Министерства экологии по жалобе Самира Исмайлова. Отчет и фотографии будут опубликованы на нашем сайте.

Яна Мадатова

Minval.az