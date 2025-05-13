Пакистан объявил о завершении операции «Буньян-ун-Марсус», которая была начата в ответ на провокационные действия ВС Индии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы армии страны.

«Пакистан официально объявил о завершении своего контрнаступления, операции «Буньян-ун-Марсус», в ходе которой в ответ на агрессию были атакованы десятки индийских военных объектов. По данным Межведомственной службы по связям с общественностью, действия, проведенные 6 и 10 мая, были частью указанной военной операции», — отмечается в сообщении.

Согласно информации, одновременно с проведением операции «вооруженные силы Пакистана провели самые эффективные контртеррористические операции в западном регионе».