Прошло больше двух месяцев с момента, как МИД Азербайджана объявил о прекращении деятельности азербайджанского представительства медиагруппы «Россия сегодня» (бренд Sputnik). Однако на практике агентство, похоже, продолжает работу — пусть и в неофициальном статусе.

В конце февраля пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде заявил, что представительство «Россия сегодня» в Баку упразднено. По его словам, российская сторона может получить в Азербайджане аккредитацию максимум для одного корреспондента.

Тем не менее, русская редакция «Спутник-Азербайджан» продолжает функционировать. По информации Minval.az, сотрудники агентства по-прежнему получают зарплату, посещают мероприятия и уверенно заявляют, что ждут скорого восстановления полноценной работы. При этом речь явно идёт не об одном-единственном аккредитованном журналисте.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов на днях вновь затронул эту тему, подчеркнув, что вопрос возобновления деятельности агентства и Русского дома остаётся «открытым» и обсуждается с азербайджанской стороной. Он также отметил, что в России якобы работают «многие азербайджанские журналисты». Однако в большинстве случаев речь идёт об одном корреспонденте от каждого СМИ.

МИД Азербайджана по-прежнему не комментирует фактическую активность сотрудников бакинского офиса «Спутника». Интересно, почему? (Minval направил запрос в МИД Азербайджана по поводу продолжающейся активности агентства).

Тем временем Москва, несмотря на официальное сопротивление, продолжает настойчиво добиваться возвращения своих медиа- и «культурных» структур за рубежом. При этом в разных странах подобные инициативы не раз становились поводом для скандалов — от подозрений в шпионаже до обвинений в информационных провокациях и попытках манипулировать общественным мнением.

По информации Minval.az, для Баку вопрос стоит предельно чётко: либо будет обеспечен зеркальный подход в условиях работы СМИ, либо «Спутник» так и останется за бортом официального медиаполя. Пока же в Москве продолжают обнадёживать азербайджанских сотрудников агентства, им, возможно, стоит всерьез задуматься: не пришло ли время искать новую работу — желательно вне структуры с, мягко говоря, подмоченной репутацией. Иначе позже вряд ли кто-то захочет иметь дело с бывшими «спутниковцами», столь преданными Симоньян. Странно, что они до сих пор этого не поняли. Или, возможно, мы просто не знаем чего-то важного…