Руководитель МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым перспективы урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся усилий по установлению мира между Россией и Украиной», — отметили источники.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с инициативой российского лидера Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле 15 мая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле», — отметили в министерстве.