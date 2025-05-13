Следственные действия по фактам хищения денежных средств со счетов банковских карт населения будут проводиться безотлагательно.

Это отражено в предлагаемых поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, включённых в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 16 мая, передает АПА.

Отмечается, что в связи с участившимися случаями хищения денежных средств с банковских карт населения с использованием современных информационных технологий, с целью обеспечения оперативности преследования данных преступлений предлагается внести соответствующие изменения в статьи 446 и 447 УК.