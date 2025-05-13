Ни одна из сторон не хочет разрыва торговых отношений — именно этим тезисом руководствовались представители Китая и США на очередных переговорах в Швейцарии, где договорились взаимно снизить тарифы на 90 дней. Министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли КНР Ли Ченьян объявили о решении по итогам переговоров в Женеве. Согласно соглашению, США снизят пошлины на китайские товары с 145 до 30%, Китай — на американские с 125 до 10%.

«После выполнения вышеупомянутых действий стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений», — говорится в совместном заявлении.

«Ни одна из сторон не хочет разрыва отношений… Мы действительно хотим торговли. Мы хотим более сбалансированной торговли. Я думаю, что обе стороны стремятся к достижению этой цели», — отметил Бессент.

Многие аналитики отмечают, что это игра на время, а не на доверие. Решение о 90-дневной «заморозке тарифов» является тактическим манёвром, а не стратегическим примирением. Очевидно, что обе стороны испытывают внутреннее экономическое давление и поэтому ни одна из сторон не заинтересована в полном разрыве, но и ни одна из них не готова к настоящим уступкам.

США используют тарифы как инструмент давления, особенно в вопросах технологий, интеллектуальной собственности и цепочек поставок. Китаю война невыгодна, и он вынужден использовать паузы, чтобы переориентировать производство, углубить связи с «Глобальным Югом» и Евразией. Корпорации обеих стран страдают, но лоббизм и политические амбиции США часто пересиливают экономический рационализм.

Некоторые страны, например, Мексика, Индия выигрывают, замещая китайские товары на американском рынке. ЕС и Юго-Восточная Азия вынуждены лавировать, не вступая в открытый конфликт с одной из сторон. Налицо то, что глобальная торговля дестабилизируется, а цепочки поставок становятся менее предсказуемыми.

90-дневная пауза — это индикатор кризиса доверия, поскольку стороны договариваются не о решении, а о «затягивании времени». И инициатором этого кризиса доверия являются США, которые пытаются выиграть время, не доводя ситуацию до разрешения, что является отражением кризиса доверия. Это даёт ощущение, что США пытаются «затянуть» время, не будучи готовыми отказаться от давления, а, скорее, ожидая изменений на внутреннем рынке Китая или в политической ситуации в Пекине. США могут быть настроены на то, чтобы не потерять больше в торговой войне с Китаем, не решая вопрос окончательно, а лишь создавая «режим затишья», с тем, чтобы оставить себе пространство для маневра в будущем.

США продолжают ограничения в сфере высоких технологий, особенно полупроводников и ИИ, даже в период «перемирия». Китай не меняет свою модель, но вынужден усиливать курс на технологическую автономию и развитие «внутреннего потребления», торговли с Глобальный Югом.

Мир вступает в эпоху «нового протекционизма», где тарифы уже не исключение, а инструмент геоэкономики и игра с тарифами будет продолжаться. Она будет волнообразной, в зависимости от политического цикла и технологических рывков. И назревает ключевой вопрос: переходит ли конкуренция из торговой в системную — между двумя моделями развития?

Р.S. Комментарий Центра экспертного анализа «Великий шелковый путь»