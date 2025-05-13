В Триполи начались ожесточенные столкновения. Согласно информации МВД Ливии, столкновения происходят между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Отмечается, что столкновения начались после убийства главы аппарата Абдула Гани аль-Кикли. Он был убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи. Причина присутствия аль-Кикли в штабе неизвестна, не исключается, что его «заманили на встречу».

Миссия ООН в Ливии призывает все стороны вооружённых столкновений в Триполи к прекращению боёв. «Миссия ООН по поддержке в Ливии глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с безопасностью в Триполи, поскольку в густонаселённых гражданских кварталах усиливаются боевые действия с применением тяжёлого вооружения», — говорится в заявлении миссии в соцсети X.

2:00 Шесть человек ранены в результате столкновений в ливийской столице Триполи, сообщает служба скорой помощи.

1:44 Университет Триполи приостановил работу на фоне вооружённых столкновений в городе. Об этом передаёт Al Mayadeen.

«Университет Триполи объявляет о приостановке учёбы, экзаменов и административной работы на всех факультетах», — говорится в сообщении.

1:32 Служба неотложной помощи в ливийском Триполи объявила режим повышенной готовности, сообщил ее представитель в эфире ливийского телеканала Al Wasat.

1:16 Очередные кадры из Триполи.



1:14 Аэропорт Триполи в эти минуты.

1:07 Беспилотники бомбят объекты в районе Триполи Аль-Хадаба. В городе объявлен комендантский час.

1:06 Причиной столкновений в Ливии могло стать убийство высокопоставленного чиновника Правительства национального единства Абдула Гани аль-Кикли. Об этом пишут местные СМИ. Также сообщается, что в столице слышны выстрелы, на улицах замечена военная техника.

1:03 Работа международного аэропорта Митига в ливийском Триполи приостановлена, рейсы перенаправлены в город Мисурата.



1:02 В разных районах Триполи (Ливия) начались столкновения, слышна стрельба. Об этом информирует Al Mayadeen.

«Стрельба слышна в разных районах столицы Ливии Триполи», — отмечается в сообщении.

Согласно информации, в городе зафиксированы столкновения и передвижения военных. Министерство внутренних дел страны призывает всех граждан в Триполи оставаться дома.

