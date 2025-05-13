В Риме стартовала тематическая конференция под названием «Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы для Корсики», организованная Бакинской инициативной группой совместно с движением Nazione, выступающим за независимость острова от Франции.

В мероприятии принимают участие представители руководства движения, итальянские аналитические центры и эксперты по вопросам деколонизации.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов заявил, что Франция нарушает права человека, ограничивая использование корсиканского языка и подавляя местную культуру. Он подчеркнул, что подобная политика ассимиляции вызывает серьезную обеспокоенность.

Депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев отметил, что отказ Франции признать корсиканский язык официальным и судебные запреты на его использование подрывают национальную идентичность народа Корсики.

Участники конференции заявили, что борьба корсиканцев за самоопределение и независимость является частью общей волны сопротивления французской колониальной политике. На мероприятии также обсуждаются механизмы защиты прав корсиканцев через структуры ООН и других международных организаций.