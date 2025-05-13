Азербайджан отказываетс от трудовых книжек: теперь весь учёт трудовой деятельности будет вестись через электронную систему Əmək və məşğulluq (Труд и занятость), что позволит сократить бюрократию, упростить оформление на работу и повысить прозрачность.

Как сообщает Minval, Кабинет министров утвердил ряд поправок в законодательные акты. Так, теперь трудовой стаж граждан будет определяется на основе выписки из подсистемы «Труд и занятость» Централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения. А в случаях, указанных в части 2-1 статьи 7 Трудового кодекса, а также в отношении трудовых договоров, прекращенных до 1 июля 2014 года, трудовой стаж будет пересчитан на основе трудовой книжки. То есть, обладатели этих книжек пусть не торопятся избавляться от них.

Во второй части документа приводится перечень изменений в более чем 40 постановлениях Кабмина, касающихся правил трудоустройства, расчёта, назначения пенсий, социальных льгот, сертификации специалистов, конкурсов на госслужбу и других процедур — везде вместо бумажной трудовой книжки теперь используется выписка из электронной системы Əmək və məşğulluq.

Отметим, что все работодатели и органы обязаны использовать Əmək və məşğulluq при оформлении трудовых отношенй.

В документе уточняется, что все процедуры, связанные с трудовой деятельностью — от регистрации безработных и составления индивидуальных программ занятости до оформления социального контракта и расчёта выплат — теперь будут осуществляться исключительно через электронную систему Əmək və məşğulluq (ƏMAS).