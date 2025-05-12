На суде в Баку над обвиняемыми в терроризме армяним потерпевшие дали показания об уничтожении вооруженными силами Армении в рамках оккупационной политики этой страны азербайджанцев в Кяльбаджарском районе, в том числе в селе Башлыбель, в местности под названием «Тоннель» и на других территориях данного района, а также об учинении ими особо тяжких преступлений в отношении мирных граждан только по той причине, что они являлись азербайджанцами.

Потерпевший Эльшад Азизов показал, что получил пулевое ранение в руку в результате нападения армянских вооруженных сил на Башлыбель, при атаке погибли 12 человек. Он отметил, что армия Армении грабила дома жителей села, угоняла скот.

Он отметил, что после нападения вооруженных сил Армении Кяльбаджар оказался практически в полной осаде и местное население было вынуждено спасаться бегством по дороге в направлении Мурова. Те, кто не смог покинуть район, укрылись в горных пещерах и оставались в Кяльбаджаре до июля. Потерпевший добавил, что вооруженные силы Армении в момент оккупации села не позволяли мирным жителям покинуть его.

По словам Э.Азизова, только спустя 113 дней им удалось потайными путями добраться до Дашкесанского района.

В ответ на вопрос начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова потерпевший заявил, что территориальные притязания Армении на Кяльбаджар начались еще в 1987–1988 годах: «Армяне оказывали давление на азербайджанцев, чтобы те покинули свои дома. До оккупации Кяльбаджара в районе происходили различные трагедии. До захвата села в Башлыбеле проживало более 1500 человек».

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший заявил, что во время оккупации Кяльбаджара вооруженные силы Армении окружили мирное население с четырех сторон: «Целью было уничтожение населения. Мирным азербайджанцам не дали возможность уйти. Единственный путь спасения пролегал через горную дорогу в направлении Мурова».

Потерпевшая Таджира Алескерова в своих показаниях заявила, что 18 апреля получила огнестрельное ранение в левую руку во время трагических событий в Башлыбеле и провела восемь дней в разлуке с семьей.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевшая рассказала, что они 113 дней провели в пещерах в холоде, без еды и воды, пережив настоящий ад.

Выступивший в суде в качестве свидетеля Адалят Аббасов сообщил, что в апреле 1993 года, когда они скрывались в пещерах, армянские военнослужащие жестоко убивали жителей, оставшихся в селе.

«Жителя по имени Гусейн облили горючим и сожгли в сельском доме культуры. Мы увидели его останки, когда тайком проникли в село за продуктами», — рассказал А.Аббасов.

Он добавил, что 18 апреля 1993 года около 30 вооруженных военнослужащих армянской армии подошли к пещерам, где они укрывались, и убили 10 жителей села Башлыбель, одного жителя Лачинского района по имени Ахлиман и его сослуживца Вугара Абдуллаева.

На вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева: «Когда вы ушли в пещеры?» и «Сколько вас было?» потерпевший ответил: «Мы укрылись в пещерах 5 апреля и оставались там. Было 7-8 пещер, в каждой находилось примерно по 10 человек».

Потерпевший Рустам Алескеров сообщил, что видел на обочине дороги тело жителя по имени Гянаят. Он подчеркнул, что подразделения армянской армии подвергали людей всевозможным пыткам.

«Все, кого убили военнослужащие армянской армии, были пожилыми, стариками, детьми – то есть исключительно мирными жителями», — добавил он.

Отвечая на вопросы представителей потерпевших, Р.Алескеров сообщил, что среди нападавших были также наемники из других стран. «Некоторых захваченных в плен людей впоследствии обменяли. Эти люди подверглись в плену ужасным пыткам», — отметил он.

Потерпевший Али Зейналов рассказал, что они попали в засаду армянской армии в местности под названием «Тоннель» и в результате инцидента он потерял своих родственников. По его словам, армянские вооруженные силы расстреливали пожилых, женщин, детей – никого не щадили.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, А.Зейналов сказал, что они смогли покинуть Кяльбаджар за два дня через дорогу в направлении Мурова.

Давший затем показания в суде потерпевший Ариф Сулейманов заявил, что 1 апреля он хотел пешком пересечь гору Муров и направиться в Кяльбаджар для оказания помощи остававшимся в окружении членам семьи, но не смог, поскольку территория вдоль реки Тертер была оккупирована армянскими вооруженными силами.

«Поэтому на территории села Яншаг нам пришлось развернуться назад. А днем ранее армянской армией был сбит последний вертолет, вылетевший из Кяльбаджара. Вооруженные силы Армении заняли позиции в местности под названием «Тоннель», чтобы устроить засаду для азербайджанцев, и обстреливали все автомобили, которые пытались проехать через тоннель. Поэтому люди были вынуждены направиться в сторону Мурова. А идти по этой дороге в морозную, снежную погоду было довольно сложно. Поскольку подавляющее большинство населения, покинувшего село, было пожилым, оно не могло продвигаться вперед», — отметил он.

Потерпевший добавил, что во время оккупации села Башлыбель потерял мать.

Следующее заседание суда назначено на 15 мая.