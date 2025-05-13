Коэффициент рождаемости снизился в Азербайджане. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным Госкомстата Азербайджана, на 1 марта 2025 года численность населения страны составила 10 230 666 человек, увеличившись с начала года на 5777 человек (+0,1%). В январе–феврале текущего года на свет появился 15 971 ребенок (на 1110 меньше, чем в 2024 году), что спровоцировало снижение коэффициента рождаемости с 10,2 до 9,7 на 1000 человек.

При этом незначительно выросла смертность среди населения — с 6,2 до 6,3 на 1000 (10 461 случай), естественный прирост сократился на 15% — до 5510 человек, а число браков выросло на 17,5% до 7741. Численность разводов осталась почти на том же уровне — 3414, что отражает тенденции снижения рождаемости и стабилизации семейных отношений.