Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 во время эскалации конфликта в Карабахе, следствие по делу о катастрофе продолжается, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.

«В связи с подбитием 9 ноября 2020 года на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы военного вертолета МИ-24, принадлежащего Российской Федерации, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия», — заявила глава пресс-службы.

Салимзаде также подчеркнула, что Генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по делу о катастрофе российского вертолета.

«В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз», — подчеркнула она.

Minval.az