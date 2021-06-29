В армянской и околоармянской политической тусовке продолжается сезон «поствыборных причитаний». «Голос Армении» трагическим тоном восклицает: «20 июня армяне снова сдали «Шуши» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)». Но рекорд, без сомнения, поставил небезызвестный Станислав Тарасов. Который в беседе с одним из армянских сайтов заявил буквально следующее: «Переизбрание Пашиняна – последний аккорд операции по самоуничтожению Армении. Это не мое открытие. Все понимают, что это трагедия армян. Как же надо было довести армян до такого состояния, что они готовы проголосовать за Пашиняна, чтобы избавиться от старой власти?» По мнению Тарасова, «у армян, которые проголосовали за Пашиняна, изменилась ментальность», это «зомбированные армяне, которые уничтожают свое государство», и вообще он, Станислав Тарасов, теперь даже верит в то, что Ереван — это азербайджанский город.

Можно, конечно, с изрядной долей иронии отметить, что, судя по всему, многие в Москве оказались на психологическом уровне не готовы к тому, что Роберт Кочарян проиграет выборы. Вернее, к тому, что не сработает ни агитационная кампания Арама Габрелянова и Маргариты Симоньян, ни ставка на реваншистские настроения, ни ролики на тему «ара, вай-вай, нас захватывает Азербайджан!», ни даже статус «кандидата Кремля». Но исчерпываются ли этим корни и причины «разочарования по имени Пашинян»?

А вот тут нужны подробности. И, скажем так, «тонкости». Просто у всех разговоров в стиле «это какие-то новые зомбированные армяне, они не хотят умирать за церкви и хачкары и вообще ведут себя не так, как предписывают наши сценарии» есть, если угодно, невидимая и неафишируемая сторона. Дело даже не в том, стала ли Москва продавливать победу Кочаряна всеми силами или же от нее явно ждали большего, в том числе и в «силовом» измерении. Важно другое. Слишком много указывает на то, что «разочарование по имени Никол Пашинян» оказалось еще и очень удобной «ширмой».

Победа Азербайджана в 44-дневной войне, разгром Армении и освобождение Карабаха не просто изменили «территориальный баланс». В регионе оказалась сломанной вся прежняя военно-политическая и военно-стратегическая система координат.

В самом деле, еще недавно в геополитических построениях тех же российских «державников» Армении, условно говоря, отводилась роль «дубины», при помощи которой можно было при случае ударить и по Азербайджану, и по Турции, и по Грузии. «Форпост» старательно накачивали оружием, создавали совместные группировки сил ПВО и сухопутных сил… И, разумеется, строили планы, как руками Армении разорвут идущие в обход России трубопроводы и железные дороги, поставят на колени сначала Азербайджан, затем Грузию, а если повезет, то и Турцию, и главное, с удовольствием слушали и повторяли штампы вроде «это у Армении армия, а у Азербайджана вооруженные форсирования».

Но теперь все изменилось. «Целевые кредиты», «Искандеры» и самолеты с оружием и прочие «вкусняшки в стиле милитари» не помогли Армении удержать под контролем оккупированные азербайджанские земли и не спасли ее от разгрома. Так что теперь волей-неволей приходится пересматривать планы и менять ориентиры. Армения сильно разочаровала тех, кто видел в ней перспективного «прокси». «Военно-стратегический интерес» к Еревану стремительно падает. И если теперь под руки подвернулся Пашинян, на недостаточный патриотизм сторонников которого можно все списать, то почему бы не воспользоваться им в качестве «военно-политического громоотвода»?

Так что нынешние «поствыборные причитания» — это тоже информация к размышлению о реальных масштабах той победы, которую одержал минувшей осенью Азербайджан.

Нурани, обозреватель

Minval.az