

Турция завершила подготовку к строительству газопровода Ыгдыр-Нахчыван из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

«Наши приготовления, работа над маршрутом, обследование, отчуждение, проектирование окончены», — сообщил Дёнмез турецким журналистам в понедельник.

Министр напомнил, что с Азербайджаном подписан меморандум по реализации данного проекта.

«Теперь мы утверждения Азербайджаном ряда технических данных. Также нам нужна определенная техническая информация, вне текста меморандума. Как только эти вопросы будут согласованы и компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) предоставит нам эту техническую информацию, мы начнем строительство», — цитирует министра «Интерфакс».

Minval.az