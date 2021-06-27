Вирус Nipah впервые обнаружили у летучих мышей в индийском штате Махараштра. Об этом пишет газета Times of India со ссылкой на исследование Журнала инфекций и общественного здравоохранения.

Ученые отметили, что вирус выявляют обычно у летучих лисиц и мышей. Во всемирной организации здравоохранения считают его одним из самых опасных. Вирус способен передаться человеку, если он употребил в пищу фрукты с содержанием слюны инфицированного животного.

Лекарств или вакцин от вируса нет, смертность достигает от 65 до 100%, говорится в материале издания.

Minval.az