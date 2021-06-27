

Делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном, и группа российских кинематографистов совершила поездку в освобожденный от оккупации азербайджанский город Агдам.

Гостей сопровождают советник министра культуры Азербайджана, сотрудники отделов кинематографии и международных связей Минкультуры, а также посол Турции в Азербайджане и сотрудники посольства.

Гости были подробно проинформированы об истории города, нынешней ситуации, осуществленном здесь армянском фашизме и вандализме, а также о предстоящих строительных работах.

Было отмечено, что Агдам был освобожден от оккупации азербайджанской армией во время 44-дневной Отечественной войны. Теперь начался новый период восстановления и строительства города. 28 мая, в ходе своего визита в Агдам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундаменты автомобильной дороги, жилого дома, индустриального парка и нового здания школы №1, передает Тренд.

Затем делегация посетила комплекс Имарат в Агдаме, где находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана. Гостей проинформировали, что дворец Панахали хана также подвергся вандализму со стороны армян. Было отмечено, что этот историко-архитектурный памятник XVIII века был одной из первых усадеб ханской династии. Сооружение отличается от других ханских дворцов на территории Азербайджана и имеет вид роскошного дома.

Здесь находились могилы Панахали хана и других правителей ханства в разные годы – Ибрагимхалил хана, его сына Мехдигулу хана, а также дочери Мехдигулу хана Хуршидбану Натаван. На кладбище были похоронены и другие выдающиеся потомки карабахских ханов, однако после оккупации Агдама здесь все было осквернено и разрушено армянами. Кроме того, гости стали свидетелями последствий армянского варварства в агдамской Джума-мечети.

Члены делегации были проинформированы о военных преступлениях армян, учиненных разрушениях исторических, религиозных и культурных памятников. Было подчеркнуто, что армяне совершили в Агдаме, как и в других оккупированных районах, невиданный вандализм против историко-культурного наследия Азербайджана. Памятники, очаги культуры, мечети, кладбища в этом районе были разрушены и осквернены, а некоторые – арменизированы.

Minval.az