У Армении есть единственный путь — наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных притязаний. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с руководящим составом азербайджанской армии.

«У Армении есть единственный путь – наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных притязаний, и в целом не использовать выражение Нагорный Карабах», — заявил президент.

По словам президента, территориальной единицы Нагорный Карабах не существует и понятия нагорно-карабахский конфликт — нет.

«Нагорно-карабахский конфликт разрешен, Армения должна это признать и работать с нами в направлении определения границ», — сказал он.

Президент также заявил, что должна быть создана рабочая группа по делимитации границ и идти работа по подготовке мирного соглашения.

Minval.az