В Армении после победных для Пашиняна выборов — новые правила. Отныне члены правительства должны вставать, когда в зал заседаний входит «варчапет». Исполняющий обязанности министра окружающей среды Армении Романос Петросян без тени смущения пояснил журналистам: дескать, в Армении нет диктатуры, но, когда первое лицо государства входит в зал, нужно проявлять корректность и в его присутствии вставать. На вопрос журналистов, почему раньше аналогичным образом не встречали главу правительства, Петросян почяснил: «Раньше революция была бархатной, а теперь — стальной. И да, наши ряды с этого момента, станут стальными». Пашинян, напомним, в ходе своей предвыборной кампании действительно обещал «стальную революцию» и даже позировал с молотком в руках.

Только вот куда больше информации о «стальной революции» Пашиняна дают другие новости.

Так, в Армении открыто уголовное дело против Армена Чарчяна — известного врача, директора Медицинского центра «Измирлян», а еще — кандидата в депутаты от «кочаряновского» блока «Айастан». В сеть слита аудиозапись, где, предположительно, Чарчян настоятельно советует сотрудникам пойти на выборы и проголосовать, добавляя, что поддержка блока «Айастан» — это позиция «работодателя». Под «работодателем» подразумевалась армянская церковь, с которой у Пашиняна отношения весьма натянутые — центр «Измирлян» работает под церковным протекторатом. Впрочем, никакого контроля, кто и как голосовал, и тем более никаких репрессий для не проголосовавших не обещал. Но тем не менее Специальная следственная служба Армении уже открыла уголовное дело против Чарчяна. Его успели арестовать, потом освободить, и чем закончится этот «судебный армрестлинг», пока что сказать трудно. Особенно на фоне давней войны Никола Пашиняна с судебной системой Армении и регулярными «наскоками» на судей. Сегодня Роберт Кочарян опротестовывает выборы через Конституционный суд, и какое давление на третью ветвь власти развернется в ходе «стальной революции», пока еще остается гадать.

Одновременно разворачивается давление и на глав общин, которые поддержали на выборах не Пашиняна, а его соперников. «Ещё вчера и.о. премьер-министра Никол Пашинян говорил о протягивании руки солидарности, но уже сегодня мы получили несколько предупреждений из общин, главы которых поддержали блок “Армения” в ходе внеочередных парламентских выборов. Руководителям всех таких поселений поступили призывы добровольно уйти в отставку», — возмущаются в блоке Кочаряна. Причем отставки «добиваются» порой весьма радикальными методами. В поселке Одзун в Лорийской области Армении, на границе с Грузией (строго говоря, Лори — это грузинские земли, «подаренные» Армении Кремлем) главу поселка — Арсена Титаняна — поколотили. Причем напали на него, как утверждает сам Титанян, человек этак десять, включая губернатора Лори и бывшего депутата от блока Пашиняна «Мой шаг» Арама Хачатряна.

В команде Пашиняна все, разумеется, отрицают. Только верят им далеко не все. А ереванская «Грапарак» обеспокоена всерьез: «Никол Пашинян применит свой «стальной мандат» против противников. Если во время «бархата» в стране царил правовой «беспредел», то понятно, свидетелями какого произвола мы станем сейчас».

Казалось бы, зачем все это? Пашинян взял на выборах больше половины голосов, получил большинство мандатов в парламенте и будет формировать правительство без коалиционных переговоров,..И как тогда объяснить «наскоки» на политических противников? Это просто мелкая месть? Или с победой на выборах не все так гладко, как хотелось бы?

Версий множество. Но в чем нет сомнений, так это в том, что внутриполитические реалии Армении весьма и весьма далеки от старательно выстраиваемого имиджа «страны победившей демократии». Как мир уже имел возможность убедиться на примере того же Египта или Кыргызстана, если политик приходит к власти по сценарию «уличного бунта», эт еще не значит, что он окажется поборником демократических ценностей на деле, а не на словах.

Но как тогда объяснить упорное молчание разного рода профессиональных оценщиков демократии — всех этих разнообразных БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы с его многочисленными комиссарами и т.д.? Чем объясняются эти двойные стандарты? Нежеланием обидеть «соросенка» Пашиняна? Усилиями «армянского лобби»? Или же борьба за реальную демократию в Армении просто никого не интересует, а отрабатывать тему можно и в отрыве от реальности? Строить версии можно долго. Но в чем нет сомнений, так это в том, что выборы в Армении «оценщики демократии» проиграли. С треском. И без шансов на реванш.

Нурани, обозреватель

Minval.az