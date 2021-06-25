На официальной странице президента Ильхама Алиева в Instagram размещена публикация по случаю 26 июня — Дня Вооруженных сил.
View this post on Instagram
На официальной странице президента Ильхама Алиева в Instagram размещена публикация по случаю 26 июня — Дня Вооруженных сил.
View this post on Instagram
Дата: 2021/06/26 0:02
Раздел: Важно
Просмотров:
50
Вторая Карабахская война была неизбежной после провокационных заявлений и действий руководства Армении, заявил президент
«Индийский штамм коронавируса был обнаружен в 16 провинциях Турции».
Глава государства сказал об этом на встрече с главами МИД Румынии, Австрии и Литвы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня принял министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии
Армянский военнослужащий Эрик Хачатрян рассказал об условиях содержания в Азербайджане.
Афганистан, о котором в последние годы мировая аудитория потихоньку начала забывать, вновь в топе новостей.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Сотрудники Ходжавендского Районного отделения полиции обнаружили противотанковые мины армянского производства, заложенные на межпоселковых дорогах.
На официальной интернет-странице Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (КСР ОЭСР) опубликован отчет о помощи