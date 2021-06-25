Вторая Карабахская война была неизбежной после провокационных заявлений и действий руководства Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит «Интерфакс».

«За все, что произошло недавно, несет ответственность правительство Армении, которое предприняло много провокационных шагов, действий и спровоцировало войну», — сказал глава государства в пятницу, принимая в Баку глав МИД Румынии, Австрии и Литвы.

Президент напомнил, что министр обороны Армении публично заявлял, что Армения готовится к новой войне за новые территории, что являлось открытой угрозой для Азербайджана. Премьер-министр Армении заявлял, что в переговорах должно принять участие т.н. «руководство Нагорного Карабаха».

«По сути, это было не только против наших интересов, но и против формата, разработанного Минской группой ОБСЕ и ее сопредседателями. Еще одним провокационным заявлением руководства Армении было то, что «Карабах — это Армения и точка». Это положило конец практически любым переговорам», — сказал президент.

Он также напомнил, что в 2020 году армянская сторона совершила три военные провокации на линии соприкосновения и на государственной границе с Азербайджаном, в результате были убиты мирные жители.

«Таким образом, Вторая Карабахская война была неизбежна, и это было ясно всем», — добавил президент Азербайджана.

Minval.az