Армянский военнослужащий Эрик Хачатрян рассказал об условиях содержания в Азербайджане. По его словам, он и его товарищи до пленения 43 дня находились в окружении в Гадруте.

«Мы 43 дня прятались, были на крыше, они (азербайджанские военные — ред.) поднялись и увидели нас. Взяли в плен и сразу увезли в Баку», — рассказал он в интервью Armlur.

Хачатрян добавил, что отношение к нему было нормальное, и они с другом даже читали книги. Все, с кем он общался в азербайджанской тюрьме, уже в Армении. Он сказал, что утром 12 июня ему сообщили о возвращении на родину.

«Я не терял надежду, что мы вернемся. Главное — все позади», — сказал военнослужащий.

Minval.az