

Сотрудники Ходжавендского Районного отделения полиции обнаружили противотанковые мины армянского производства, заложенные на межпоселковых дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, две установленные противотанковые мины были обнаружены на дороге в село Агджакенд.

Об этом незамедлительно было проинформировано Агентство по разминированию. Во время осмотра территории сотрудники Агентства обнаружили еще три противотанковые мины.

Помимо этого две противотанковые мины обнаружены на сельской дороге Дюдюкчю – Эдилли.

Сотрудники Агентства принимают меры по разминированию территории.



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