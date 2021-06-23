Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер», который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент, сообщили в Минобороны России.

«Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», — заявили в военном ведомстве.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) «Дефендер», заявили военные.

«В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что ЧФ и пограничники пресекли нарушение госграницы РФ британским эсминцем.

Minval.az