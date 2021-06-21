

Минской группе ОБСЕ необходимо воочию увидеть освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабинета.

Он отметил, что с подписанной между Турцией и Азербайджаном Шушинской декларацией начался новый виток в отношениях между двумя странами.

“Наряду с тем, чтобы дать жизнь Карабаху, мы принимаем меры в соответствии с духом одной нации, двух государств, чтобы наши братья-азербайджанцы больше не испытывали таких бедствий.

Вместе с моим братом Алиевым мы начали новый виток в наших отношениях с Шушинской декларацией, которую подписали и объявили миру. Очень скоро Турция и Азербайджан подпишут много соглашений в рамках этой декларации, тем самым мы еще больше укрепим правовую основу нашего братства. От открытия нашего Генерального консульства в Шуше в кратчайшие сроки до запуска Зангезурского коридора в ближайшее время мы будем решительно и быстро реализовывать каждый пункт нашей повестки дня. На заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое мы проведем в нашей стране в ближайшие месяцы, мы планируем предпринять многие конкретные шаги, связанные с этими вопросами”, — сказал Эрдоган (цитата по АПА).

Minval.az