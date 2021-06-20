Центральная избирательная комиссия продолжает обновлять данные по результатам голосования на выборах в парламент Армении. По итогам обработки бюллетеней с 268 избирательных участков по-прежнему лидирует «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна. За него проголосовали 61,7% избирателей. На втором месте блок «Айастан» второго президента Роберта Кочаряна, который получил 17,66% голосов. На третьем месте «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%. В целом картина выглядит следующим образом: 1. «Справедливая Армения» – 0,35

2. «Армянский национальный конгресс» – 0,72

3. «Гражданский договор» – 61,7

4. Национально-христианская партия «Зартонк» («Пробуждение») – 0,33%

5. Партия «Свобода» – 0,8%

6. Блок «Честь имею» – 5,26%

7. Партия «Единая Родина» – 0,7%

8. Партия «Всеармянская национальная государственность» – 0,11%

9. Партия «Просвещенная Армения» – 1,24%

10. Партия «Наш дом – Армения» – 0,54%

11. Партия «Республика» – 2%

12. Партия «Армянская родина» – 0,5%

13. Блок «Свободная Родина» – 0,24%

14. Партия «Процветающая Армения» – 5,32%

15. Демократическая партия Армении – 0,35%

16. Партия «Национально-консервативное движение 5165» – 0,51%

17. Социал-демократическая партия «Выбор гражданина» – 0,14%

18. Блок «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян» – 0,67%

19. Партия «Национальная повестка» – 0,03

20. Партия «Верелк» («Подъем») – 0,04

21. Либеральная партия – 0,72%

22. Партия «Армянские орлы – Единая Армения» – не участвовала в выборах

23. Европейская партия Армении – 0,022%

24. Блок «Айастан» («Армения») – 17,66%

25. Партия «Национально-демократический полюс» – 0,78

26. Партия «Суверенная Армения» – 0,042 *** Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов с 114 из 2008 избирательных участков. По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 61,29%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» — 18,43%. Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок «Честь имею» набрал 5,95%, партии «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» — 1,25% и 4,99%, соответственно.

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Партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентский выборах в республике, сообщается на сайте ЦИК Армении.

Пока подсчитаны голоса с 80 из 2008 участков.

Согласно первым данным, партия «Гражданский договор» Пашиняна набирает 58%, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 22%.

Кроме того, пятипроцентный проходной барьер преодолевает партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна.