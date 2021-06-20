Представитель армянского народа Багдасарян рассказал о ситуации со стрельбой между армянскими и азербайджанскими позициями. Предлагаем вашему вниманию его мнение.
Представитель армянского народа Багдасарян рассказал о ситуации со стрельбой между армянскими и азербайджанскими позициями. Предлагаем вашему вниманию его мнение.
Дата: 2021/06/20 16:39
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
70
Бакинское транспортное агентство обратилось к болельщикам в связи с матчем сборных Турции и Швейцарии
Стилист Влад Лисовец рассказал, какой московский тренд не приняли в провинции
Скончался 1 человек
Встреча в посольстве была приурочена к 15 июня – Дню национального спасения
Болельщики смогут беспрепятственно продвигаться пешком к Олимпийскому стадиону от станции метро «Кероглу»
Пыльная погода сохранится в столице в течение ближайших двух дней
Политик назвал историческим визит турецкого лидера в Азербайджан 15 июня
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 20 июня – Всемирным днем беженцев
У Армении довольно туманное будущее, потому что армянская элита хочет того, чего невозможно сделать, считает эксперт