Иранский государственный деятель Ибрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхеде в Иране. Его отец и мать принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда, пишет РИА Новости.

В 1975 году поступил в семинарию в Куме – главном интеллектуальном центре шиитского ислама, где учился у известных исламских ученых. После завершения курса семинарии окончил магистратуру по частному праву, а затем получил степень доктора в области юриспруденции и права в Университете Шахида Мотахари.

В 1980 году Раиси работал в судебной канцелярии города Караджа, спустя некоторое время был назначен прокурором Караджа. Летом 1982 года он также был назначен прокурором Хамадана и несколько месяцев занимал обе должности одновременно, работая в двух городах.

В 1982-1984 годах занимал должность прокурора провинции Хамадан.

В 1985 году Раиси был назначен заместителем прокурора Тегерана.

В 1989-1994 годах являлся прокурором Тегерана.

В 1994-2004 годах был начальником Генеральной инспекции Ирана.

В 2004-2014 годах – занимал пост первого заместителя судебной власти Ирана.

В 2014-2016 годах являлся генеральным прокурором Ирана.

В 2016-2019 годах Раиси возглавлял крупнейший в Иране холдинг «Астан Кодс Разави» (Astan Qods Razavi), состоящий из нескольких благотворительных фондов (боньяд), куда входят десятки организаций и тысячи сотрудников.

В мае 2017 года Ибрагим Раиси участвовал в президентских выборах Ирана, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок. Раиси набрал порядка 38% голосов против 57% Роухани.

В 2019 году Ибрагим Раиси был назначен главой судебной власти Ирана.

На своем посту он известен широкомасштабной кампанией по борьбе с коррупцией в стране. Кроме того, Раиси инициировал разработку законодательных актов, защищающих права женщин от бытового насилия.

В мае 2021 года Ибрагим Раиси выставил свою кандидатуру в качестве независимого кандидата на выборах президента Ирана. В своем предвыборном послании он заявил, что на посту президента будет бороться с коррупцией и бедностью, а также защищать права граждан Ирана. Раиси известен борьбой против оппозиции, диссидентов и инакомыслящих, во внешней политике является сторонником жесткой антизападной линии. В 2009 году США наложили на Раиси санкции, обвинив в «репрессиях внутри Ирана и за его пределами». В феврале 2020 года Раиси пообещал «очистить» Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США.

18 июня 2021 года на президентских выборах в Иране Ибрагим Раиси победил, набрав 17,9 миллиона голосов.

Ибрагим Раиси женат, его супруга Джамиля Аламольхода – доцент тегеранского Университета Шахида Бехешти, а также возглавляет комиссию по педагогике Верховного совета культурной революции. В семье есть две дочери.

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