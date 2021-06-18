Мы имели хорошие возможности, чтобы выйти из этой тяжелой ситуации, если бы мы прибегли к тому, что я предложил двум президентам Армении. Об этом на встрече с журналистами 18 июня заявил первый президент Армении, глава партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян.

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Он напомнил, что речи идет о предложении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну объединиться при условии, что никто лично не будет претендовать на какую-либо должность.

«Сформировалось бы Правительство технократов, которое выправило бы ситуацию за 1-2 года. Если бы мое предложение было принято, то Пашинян через 1-2 неделю после этого сбежал бы из Армении. Главные виновные всех отрицательных последствий — Кочарян и Серж Саргсян, которые отклонили этот план. И у них нет разумных объяснений отказу. Получается, что они готовятся нанести стране еще больший вред, чем они нанесли за все это время»,- отметил Левон Тер-Петросян. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

Он добавил, что позицию их партии постоянно искажали.

«Когда мы говорили о мире, нам отвечали, что мы хотим сдать земли. Когда мы говорили о компромиссе, нам отвечали, что мы хотим сдать еще больше. Когда говорили о мире с Турцией, нам отвечали, что я турок, еврей и так далее»,- подчеркнул первый президент.

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