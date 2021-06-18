

«На этот раз у вас нет права на ошибку». С таким посланием к народу накануне поздно вечером обратился первый президент Армении, лидер избирательного списка партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Тер-Петросян.

Отметив, что сегодня страна стоит перед решающей дилеммой – сделать выбор между восстановлением государственной стабильности и углублением кризисной ситуации, Тер-Петросян подчеркнул, что предвыборная кампания показала, что «конфликтующие радикальные силы пока выбрали второй вариант – путь углубления кризиса».

«Этим силам нечего сказать о будущем страны. Их оптимистические обещания и прекрасные программы – всего лишь вуаль, чтобы скрыть свои истинные намерения и обмануть людей. А настоящая цель одна – захватить власть любой ценой, отомстить оппонентам, используя свои огромные административные, финансовые, медийные и криминальные рычаги, даже не гнушаясь столкновениями и открытыми угрозами спровоцировать гражданскую войну. Поэтому всем должно быть ясно, что у них полностью отсутствует понимание государственных интересов. А это означает, что граждане, которые добровольно или принудительно проголосуют за любую из этих сил, по сути, будут участвовать в дальнейшем ухудшении ситуации в нашей стране», — отметил первый президент Армении.

«Я верю в ваш здравый смысл и в вашу способность принимать правильные решения в решающие моменты. На этот раз у вас нет права на ошибку», — цитирует rus.azatutyun.am Тер-Петросяна.

Minval.az