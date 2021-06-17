Руководителем Госавтоинспекции Москвы стал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Александр Быков. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 26 мая, напоминает «Вестник Кавказа».

Напомним, бывшего начальника ГИБДД Москвы Юрия Дроганова отстранили от должности в ноябре 2020 года на основании рапорта на увольнение по выслуге лет.

Александр Быков родился 27 июня 1978 года в поселке Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Кандидат юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году слушателем Орловской высшей школы МВД России. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД РФ.

20 февраля 2020 года указом президента Быкову было присвоено специальное звание высшего начальствующего состава – «генерал-майор полиции». 8 февраля 2019 года был назначен на должность заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

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