Турция и Азербайджан могут совместно осуществлять в Ливии проекты в нефтегазовой сфере. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам.

«В настоящее время мы с Азербайджаном связаны проектами газопроводов TANAP и TAP. Вне этих проектов мы можем предпринять новые шаги. Что это может быть? К примеру, есть компания, связанная с TPAO, совместно с которой также, как мы сейчас взаимодействуем по проектам TANAP и TAP, мы с моим дорогим другом Ильхамом Алиевым можем действовать и в Ливии», — заявил Эрдоган (цитата по NTV)

По его словам, Азербайджан и Турция обладают богатыми знаниями и опытом, поэтому могут быть предпринять шаги даже в области бурения.

«Я предложил ему Ильхаму Алиеву это, и он выразил удовлетворение от этого предложения и готовность работать в данном направлении. Надеюсь, что, предприняв такие совместные шаги, мы найдем возможность открыться не только для Европы, но и расширим деятельность в наших собственных странах, а еще больше — в других странах», — подчеркнул Эрдоган.

Minval.az