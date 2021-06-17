Тбилиси и Ереван пока не дали позитивного сигнала в вопросе инициативы создания «Шестисторонней платформы» на Кавказе, тогда как Россия выступает за создание подобной структуры.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию на Южном Кавказе.

«Если Армения и Грузия подключатся к инициативе, то в регион очень быстро придет стабильность. В ходе визита в Турцию, я разъяснил грузинскому премьеру данный вопрос. Анкара считает данную платформу важным шагом на пути к региональному миру», — сказал Эрдоган.

Minval.az