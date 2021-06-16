Значимость Зангезурского коридора между Нахчываном и Баку трудно переоценить. Этот транспортный коридор внесет вклад повышение благосостояния и развития всего региона. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Милли Меджлисе Азербайджана.

«Удобство, которое принесет региону Зангезурский коридор, описать невозможно. По железной дороге, которая начнет функционировать в рамках Зангезурского коридора, армяне легко смогут попасть в Москву и в другие части мира, тем самым избавившись от изоляции, в которую они сами же себя вогнали»

Он также рассказал о перспективах нормализации отношений между Анкарой и Ереваном

«По мере того, как будут устранены проблемы между Арменией и Азербайджаном, Турция может предпринять определенные шаги для нормализации отношений с Ереваном», — заявил Эрдоган.

Minval.az