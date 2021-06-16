

НАТО поддерживает территориальную целостность стран Южного Кавказа.

Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в ходе международной конференции «Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность».

«Мы поддерживаем территориальную целостность, политическую независимость и суверенитет стран региона. Мы хотим видеть стабильность, мир и развитие на Южном Кавказе, а также хорошие отношения между тремя странами региона. Особенно достойны похвалы отношения между Азербайджаном и Грузией. Мы бы хотели, чтобы отношения между Арменией и Азербайджаном также достигли такого хорошего уровня развития», — цитирует Аппатурая Тренд.

Minval.az