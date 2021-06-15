Раньше у нас была возможность взаимных уступок, сейчас нет. Мы потеряли эту возможность. У нас ничего нет, у Армении нет решающего голоса.

Об этом заявил экс-президент Армении Тер-Петросян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Он счел опасным заявление второго президента Роберта Кочаряна о возможности вернуть Шушу и Гадрут. «Это может привести к проблемам. Сейчас там азербайджанские войска, подобное возможно только в случае войны. То есть Роберт Кочарян обещает новую войну. Кто заставит Азербайджан уйти? Весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Таков закон этого мира. Нас заставят согласиться с тем, чтобы Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. От нас уже ничего не зависит, все закончилось», — отметил он.

Minval.az