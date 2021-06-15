Угрозы возобновления войны с Азербайджаном на данный момент нет, сказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

«Царит мир, стоят российские войска и война между Арменией и Азербайджаном невозможна. Можете не соглашаться, но со временем мы должны прийти к какому-то соглашению и с Алиевым, и с Турцией. Соседи не могут быть вечными врагами», — заявил он (цитата по «Спутнику»).

По его мнению, вечная вражда с соседями ставит под угрозу существование самой Армении. Он считает, что нужен мир, добрососедство и согласие для урегулирования ситуации. Более того, первый президент добавил, что впредь разрешение карабахского конфликта зависит не от Армении. Не она будет решать, а возможно Россия или ООН, и после другого пути, кроме как примирения, не будет.

«Не ждите, что какой-то армянин может сказать – я решу карабахский конфликт. Нет такого, не существует. Это иллюзия», — сказал он.

Тер-Петросян заявил, что не боится критики и предпочитает говорить правду, в которую верит. Экс-президент, адресно обращаясь к интеллигенции и научным кругам, назвал самыми большими предателями тех, кто вводит народ в заблуждение.

Minval.az