Инспекционный орган продовольственной безопасности Армении объяснил, как и почему на армянском рынке оказалось пиво Heineken, на бутылках которого изображен азербайджанский флаг и надпись Azerbaijan.

В социальных сетях и СМИ Армении появились фотографии этих бутылок и пользователи негодовали по этому поводу.

«Heineken является официальным партнером чемпионата Европы по футболу, в связи с чем на бутылках этого бренда были напечатаны флаги всех стран, где проходят игры Евро-2020», — приводит «Спутник» заявление пресс-службы ведомства.

Исследование показало, что эта партия пива была произведена в России и импортирована в Армению в соответствии с правилами Таможенного союза, в полном соответствии с требованиями, установленными законодательством страны.

Minval.az