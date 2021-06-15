

При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Шуше была представлена музыкальная композиция «Музыкальное наследие и карабахские скакуны на Джыдыр дюзю».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган ознакомились с композицией.

В музыкальной композиции под сопровождением выступления карабахских скакунов, представленных Федерацией конного спорта Азербайджана, выступили балетная труппа Государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанский государственный ансамбль песни и пляски имени Ф.Амирова, другие музыкальные коллективы. В программе прозвучали азербайджанские и турецкие народные песни.

В ходе мероприятия президенту Турции были подарены карабахский скакун «Зефер» и композиция «Харыбюльбюль». В композиции «Харыбюльбюль» соединены два цветка считающегося символом Карабаха харыбюльбюля, что является олицетворением вечной дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, передает АПА.

Гостям мероприятия, организованного в Шуше, был подарен также сборник изданий Фонда Гейдара Алиева «Культурное наследие Карабаха». В сборник вошли отдельные издания, посвященные литературе, музыке, архитектуре, народному творчеству и ковроткачеству.

Minval.az