

«Вторая Карабахская война осталась в прошлом, в результате 44-дневной войны армянская армия была полностью уничтожена, Армения встала на колени, подняла белый флаг, сдалась и после взятия Шуши была вынуждена подписать акт о капитуляции, а другие наши регионы были возвращены нам без единого выстрела».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

Глава государства отметил, что был положен конец длившейся около 30 лет оккупации, Азербайджан при поддержке братской Турции положил этому конец.

«Проводившиеся в течение 30 лет переговоры дали нулевой результат. Это еще раз показывает, что там, где есть воля, упорство, сила, и там, где есть справедливость, можно достичь всего. Естественно, Азербайджан, вдохновившись тем, что имеет такого союзника, как Турция, выполнил историческую миссию во Второй Карабахской войне, восстановил справедливость, восстановил территориальную целостность», — цитирует главу государства АПА.

Minval.az