

«Мы считаем азербайджанский проект Зангезурского коридора очень важным и поддерживаем его».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

Эрдоган сказал, что реализация этого проекта откроет новый общий коридор с Востока на Запад, которым сможет воспользоваться каждый.

«Это очень важно. Несмотря на пандемию, мы продолжаем наши совместные усилия по развитию нашего сотрудничества во всех областях, от сельского хозяйства до энергетики, от транспорта до туризма, от обороны до образования и культуры», — цитирует Эрдогана АПА.

Minval.az