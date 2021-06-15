В Шуше состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с первой леди Турции Эмине Эрдоган.
Об этом сообщает АзерТАдж.
В Шуше состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с первой леди Турции Эмине Эрдоган.
Об этом сообщает АзерТАдж.
Дата: 2021/06/15 19:04
Раздел: Важно
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