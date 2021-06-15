«Несмотря на пандемию, мы продолжаем решительно наращивать усилия по развитию сотрудничества во всех сферах, от сельского хозяйства до энергетики, от транспорта до туризма, от обороны до образования и культуры. Помимо всего этого мы еще более укрепляем наши связи в плане трансфера технологий и совместных производственных проектов в сфере оборонной промышленности».

Об этом заявил в Шуше президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Подчеркнув роль БПЛА во второй Карабахской войне, президент Турции отметил, что связи в сфере оборонной промышленности в дальнейшем получат еще большее развитие.

«Наряду с еще большим развитием, Азербайджан получит возможность стать не только рынком, но и производственным центром в этом процессе. Наша сила – это сила Азербайджана, сила Азербайджана – это наша сила», — подчеркнул Эрдоган.

Minval.az