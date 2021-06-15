

Азербайджан и Турция обсуждают возможность совместного инвестиций в реализацию нефтегазовых проектов в третьих странах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили сегодня вопрос совместного инвестирования в третьи страны компаниями SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и TPAO (Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklıgı) в случае необходимости. Думаю, что мы продолжим работу над этим вопросом и дальше», — сказал Эрдоган во вторник в Шуше по итогам переговоров с Алиевым.

Он также добавил, что к настоящему времени турецкие компании во главе с TPAO осуществили серьезные инвестиции в Азербайджан, также как азербайджанские компании во главе с SOCAR вложили крупные средства в экономику Турции.

Как сообщалось ранее, суммарные инвестиции компаний из Азербайджана в экономику Турции составили $18 млрд. В свою очередь, турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана порядка $12 млрд.

Minval.az