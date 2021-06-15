Карабах вновь обретет свое прежнее величие, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его мнению, «платформа шести» может обеспечить мир в регионе Южного Кавказа, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы хотим, чтобы благодаря шестисторонней платформе [Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения] регион превратился в место мирного сосуществования. Анкара предпримет все необходимые меры для того, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с подобной трагедией», — сказал Эрдоган (цитата по Anadolu).

Турецкий лидер заявил, что в этом направлении он совместно с азербайджанским коллегой готов приложить все необходимые усилия.

«Аналогичные усилия готов приложить и российский президент Владимир Путин, чтобы в регионе воцарился мир», — сказал Эрдоган.

Он указал на важность месседжей, которые главы двух государств направили из культурной столицы Азербайджана.

Minval.az