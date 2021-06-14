«В соответствии с новой реальностью, возникшей в результате освобождения территорий от оккупации, Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику, повысит транзитно-логистический потенциал региона».

Об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

По его словам, реализация данного потенциала приведет к запуску новых транспортных маршрутов, наряду с увеличением нашей экономической мощи, также укрепит региональное сотрудничество и стабильность.

Minval.az