Мы четко заявили в Бухаресте, что Грузия станет членом НАТО, однако конкретная дата не определена, дате не будет речи и сегодня, — об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на Брюссельском форуме Фонда Маршалла, пишет 1tvge.

В то же время, по словам генерального секретаря у НАТО есть очень важные партнеры в Черноморском регионе — Грузия и Украина, с которыми альянс укрепляет сотрудничество.

На вопрос, ожидается ли разработка дорожной карты для Грузии в ближайшем будущем, Йенс Столтенберг заявил, что дверь в НАТО открыта, хотя не планируется говорить о конкрентых сроках.

Генсек НАТО также отметил, что Альянс будет стремиться предотвратить конфликт с Россией. По словам Столтенберга, необходимо предотвратить повторение того, что было против Украины и Грузии.

«Я верю, что союзники по НАТО подтвердят принятые нами ранее решения, в том числе решение саммита в Бухаресте, где мы четко заявили, что Грузия станет членом НАТО, однако конкретная дата не определена, дате не будет речи и сегодня. Мы фокусированы на реформах, продолжаем поддерживать Грузию и укрепляем ее институты обороны и безопасности. Послание состоит в том, что дверь в НАТО открыта. Только страна-аспирант, Грузия и 30 союзников должны принять решение о расширении альянса. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право любой страны выбирать свой собственный путь, включая то, какой частью структуры безопасности она хочет быть», — заявил Столтенберг.

Minval.az