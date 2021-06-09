Третий президент Армении Серж Саргсян накануне заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян должен был обменять своего сына на пленных, удерживаемых в Азербайджане. Во-первых, такие вещи не говорят, потому что просто нельзя говорить такое. Об этом в селе Касах, на встрече с избирателями, заявил 9 июня кандидат в премьер-министры, глава партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

Затем политик задался вопросом, в каком веке они сейчас находятся.

«Это что за век такой, что Азербайджан может взять чьего-то сына в плен в обмен на возвращение других пленных? Что это за век? Кто вообще себе такое может представить? То есть, это лживая риторика, которая никоим образом не соответствует действительности. Но что в этот момент делает Никол Пашинян? Он подхватывает данную риторику и заявляет, дескать, «Алиев, на, возьми моего ребенка и верни пленных». Народ, этот театр кому вообще нужен? Что это вообще? Кого они хотят этим обмануть?», — сказал Марукян.

По словам депутата, читающие данную новость за пределами Армении люди могут посчитать, что это шаг отчаяния, другие – что проявление жалости, третьи – что это и вовсе позор.

«А остальные наблюдают за всем происходящим и думают: «Ну хорошо. Если эти армяне друг с другом так поступают, то как они собираются бороться со своим общим врагом? Как они его заставят убраться со своей земли? Как они освободят своих пленных?». Сегодня я где-то прочел, что он (Никол Пашинян) уже якобы официально выслал своего сына Алиеву. Вы верите, что Алиев возьмет сына и.о. премьера? Нельзя так делать народ. Это семья, это дети. Нельзя манипулировать на эти темы», — заявил Марукян.

Minval.az