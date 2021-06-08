В результате дополнительных расследований выяснилось, что военнослужащий вооруженных сил Армении Артур Картанян, задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района армяно-азербайджанской государственной границы, проник на территорию Азербайджана не в целях совершения провокации. Было установлено, что он заблудился и пересек границу Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны АЗербайджана.

В связи с тем, что Картанян в ходе первичных допросов вел себя подозрительно и давал неточные ответы, возникли подозрения, что он является членом диверсионной группы вооруженных сил Армении.

Принимая во внимание вышесказанное, А.Картанян был возвращен армянской стороне.

Таким образом, еще раз демонстрируя гуманное поведение азербайджанской стороны, мы обеспечиваем возвращение лица, не совершившего преступления против нашей страны.