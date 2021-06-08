Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман выразил соболезнования семьям погибших журналистов в Кяльбаджарском районе Азербайджана.

М.Гусман сказал: «Профессия журналиста год от года, к сожалению, становится все более опаснее. Все чаще журналисты погибают в горячих точках в самых разных местах. Но особенно трагично, и особенно нестерпимо больно, когда журналисты, люди, принадлежащие к весьма мирной профессии, погибают тогда, когда война окончена, когда конфликт завершен. Двое моих коллег, азербайджанских журналистов, один из которых работал многие годы в нашем партнёрском агентстве АЗЕРТАДЖ, трагически погибли подорвавшись на мине в Кяльбаджарском районе Азербайджан. Они ехали туда выполнять свою сугубо профессиональную работу, рассказывать о том, что сегодня происходит на этих землях».

Российский журналист отметил, что агентство ТАСС, его генеральный директор Сергей Михайлов от имени всего коллектива агентства выразили сердечные соболезнования семьям погибших журналистов. Буквально на следующий день после гибели журналистов в онлайн-формате состоялась встреча Европейского альянса информационных агентств. На встрече присутствовали руководители всех ведущих информационных агентств Европы. Они выразили слова сочувствия и солидарности с погибшими азербайджанскими журналистами.

«Конечно, с этим невозможно смириться, когда в мирное время погибают люди, погибают журналисты, погибают на минах — этих оставшихся следов прошедшей войны. И в связи с этим, конечно, необходимо сделать все, чтобы были получены карты минных полей, чтобы мины были обезврежены, чтобы мирные люди, в частности журналисты, никогда не гибли от этих взрывов», — сказал Михаил Гусман, слова которого приводит «Москва-Баку».

Minval.az